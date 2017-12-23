〈中部〉彰化台鐵舊宿舍群 登錄為文化景觀

2017-12-23

結合扇形車庫 打造文化園區

〔記者張聰秋／彰化報導〕坐落在彰化市彰美路一段地下道旁的彰化台鐵宿舍群到底要如何處理？經歷三年多的努力，彰化縣政府有形文化資產審議委員會終於給出答案，通過將全區登錄為文化景觀，且正式名稱為「彰化台鐵舊宿舍群」。這項宣告無異給許多努力奔走的志工一大鼓勵，而這也是繼線西「蛤蜊兵營」後，彰化縣所登錄的第二處文化景觀。

文化局將爭經費 助台鐵修繕

文化局長陳文彬表示，在登錄為文化景觀後，希望台鐵儘快完成台鐵舊宿舍群的維護管理原則，文化局會爭取經費，協助台鐵進行修繕維護，長遠規劃希望未來能把舊宿舍群結合扇形車庫、農業倉庫、小西巷和高賓閣等景觀，打造成鐵道文化園區，找回鐵道新生命和活力。

陳文彬指出，台鐵已著手規劃如何活化和管理維護舊宿舍群，台鐵是國營事業，文化局希望台鐵在文化資產保護方面發揮帶頭作用，讓台鐵舊宿舍群的老建物，再活過來、再造鐵道歷史的風華。

彰化縣鐵路村文化再生協會理事長陳守欽指出，台鐵舊宿舍村伴隨彰化火車站與扇形車庫，見證台灣鐵路百年發展史。從三年前開始，許多公民團體與熱心志工奔走，對台鐵宿舍群進行調查與研究，而該協會與賴和基金會等公民團體合作，並在當地里長的協助下，於今年十二月九日在台鐵舊宿舍群舉辦第一屆「彰化鐵路村文化－講講八巷系列」活動，透過演講、藝文表演展覽、導覽，喚醒大眾走進來看看宿舍群與扇形車庫的過去。

陳守欽指出，協會非常期待文化局和台鐵共同組成專案小組有利活化腳步，更盼文化局針對扇形車庫與鐵路宿舍群未來活化與再利用，廣邀專家學者、公民團體及在地居民代表、個人溝通討論，凝聚共識。

彰化縣鐵路村文化再生協會總幹事顏淑女表示，協會樂見成為文化景觀，希望可以儘快整理乾淨清理，裡面盡量維持原貌，不需有太多新的建築，甚至將來可以和縣定古蹟的扇形車庫合為一體，讓山海線交會中心的彰化鐵路文化發光發熱。

根據協會調查，台鐵舊宿舍群全區佔地約六○○○多坪，連防空洞在內等建築物有六十六棟，其中包括四棟歷史建築，但部分房舍已破舊嚴重，必須儘早修護。