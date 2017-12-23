〈中部〉2020看日環食 嘉市看好天文觀光

2017-12-23

〔記者王善嬿／嘉市報導〕有「上帝戒指」美譽的天文奇景「日環食帶」，將於公元二○二○年落點在雲嘉地區，錯過此次，要等到二二一五年，期間相距一百九十五年；嘉義市天文協會等七個團體、學校，昨天簽約組成「嘉義天文教育聯盟」，將透過課程、研習活動，推廣天文教育並帶動天文觀光產業，目標吸引超過二十萬人來嘉義共賞日環食。

市天文協會理事長吳青香表示，日環食景象預計在二○二○年六月二十一日下午登場，兩點四十六分初虧，四點十四分食甚，五點二十五分復圓，全球環食帶路徑包括我國、非洲剛果、中東巴基斯坦及中國，其中，我國雲林縣水林鄉、嘉義市、嘉義縣新港鄉與阿里山鄉，有機會看到最完整均勻的日環食。

台南市南瀛科學教育館資訊視聽組長吳宇智說，日食就是月球走到太陽與地球中間，月球遮住太陽造成的天文現象，月球如距離地球較遠，無法全部遮住太陽，就會形成日環食，如距離地球較近，可全部遮住太陽，就成為日全食。

嘉市副市長張惠博表示，很難得在嘉市就可看到最清楚的日環食，在交通管理、科普教育、旅宿業服務等方面，市府會及早準備因應，並依聯盟提出的計畫期程給予行政協助。

市天文協會志工莊明娟說，今年八月曾到美國觀賞日全食，當時日食帶路徑上的城市，都可見活動海報、日全食資訊，在遊客中心還能填問卷領濾鏡，嘉義天文教育聯盟參酌朝此方向籌辦活動。