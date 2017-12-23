〈中部〉改善空品 雲林今年汰換二行程機車2萬輛

2017-12-23

〔記者林國賢／雲林報導〕二行程機車是影響空氣品質移動污染源之一，雲林縣政府今年每車最高加碼補助一萬七千元，截至上月底已汰換一萬九千九百多輛，削減總懸浮微粒近十八萬噸，改善空氣品質。

換購最高補助3.4萬 明年繼續

環保局代理局長張喬維指出，坊間謠傳明年將不再補助汰換二行程機車改購電動機車，並不正確，縣長李進勇於上週縣務會議中指示繼續加碼補助，加速二行程機車汰換，維護空氣品質。

環保局空氣噪音管理科長廖崇圜表示，二行程機車一氧化碳排放量是四行程機車二倍、碳氫化合物更高達十六倍，是造成空氣品質不佳主要移動式污染源之一，雲林縣自一○一年配合環保署汰換二行程機車，加碼補助民眾購買電動車，原本全縣有十三萬多輛二行程機車，目前僅剩四萬五千多輛。

廖崇圜表示，今年汰換二萬輛，可削減總懸浮微粒近十八公噸、PM10十三．四四公噸，硫氧化物○．○五公噸、氮氧化物一百四十四六公噸，對於空氣改善有相當大助益。

張喬維指出，目前二行程換購電動機車，輕、重型補助一萬元，環保署補助七千及五千元，加上縣政府加碼補功一萬七千元，補助金額最高達三萬四千元；另小型輕型電動機車補功二萬九千二百元；單純購買電動機車最高補功助二萬六千元。

109年起 二行程機車不能上路

張喬維說，環保署補助電動機車計畫將推動至一○八年底，一○九年開始將交由地方政府訂定自治條例，二行程機車將不可上路，請民眾把握機會。

斗六市民許智維表示，政府補助電動機車款項有吸引力，不過希望政府加強建置充電站，解決電動車可能缺電風險，更有換購電動機車吸引力。