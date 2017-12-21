〈南部〉減空污等3政策 李孟諺宣示明年施政主軸

2017-12-21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕代理市長李孟諺昨主持市政成果年終發表會，首度率領市府團隊以「全力衝刺、幸福台南」為題，強調在賴院長奠基發展下，持續努力建設大台南。

李孟諺也宣示明年施政主軸，包括持續推動「安心幼托三箭」政策，編列四億元經費，實施「私幼收費公立化」，減輕家長負擔，並將空氣品質改善列為施政重點，明年目標PM2.5紅色警戒改善三十％，為市民健康把關。此外，預計投入一．五億元，在新營設立創意產業中心，帶動在地產業發展，建設大溪北。

李孟諺表示，「以前中南部空氣都很好，台南這幾年才變差」，「台南空污全台第一」的外界說法錯誤，甚至被拿來選舉操作攻擊民進黨執政，事實上，從環保署監測數據顯示，台南PM2.5（細懸浮微粒）已較十年前減少三十六％，空氣品質並沒有更惡化。

外界關注鐵路地下化進展，李孟諺表示，專案照顧住宅預定明年二月即可交屋入住，約八成的拆遷戶將搬入，再加上約一成表明住外地而無購屋需求，預估明年可達到九成的協議價購同意書。他也強調，其他尚未同意的拆遷戶，市府仍會努力持續溝通，不可能強硬執行拆除工程。

南市環保局表示，據環保署歷年空氣品質監測結果，台南呈現改善趨勢，其中以二氧化硫改善最顯著，近十一年來改善比率約四十九％（全國改善率約四十三％），其次為懸浮微粒三十六％（全國改善率約三十％），改善幅度都比全國平均值來得高。

環保局表示，針對排放量大的鍋爐或定期檢測濃度數據偏高的工廠加強稽查檢測，三年來已促使六十四座工業鍋爐汰換為天然氣鍋爐；另外亦清查旅宿業、醫療、社會福利機構、學校等商業燃油鍋爐使用情形，輔導提出低污染鍋爐的汰換申請。