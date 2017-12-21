〈南部〉台灣教會公報社 多元經營度寒冬

2017-12-21

〔記者劉婉君／台南報導〕出版業式微，陸續有傳統書店走入歷史，就連上教堂看聖經都改用手機或平板，台灣基督長老教會台灣教會公報社為了吸引民眾走入實體書店，改造更舒適的閱讀空間，並開發布耶誕樹等商品、增設公平交易咖啡，苦心經營，希望持續出版刊物，讓民眾可以繼續透過紙本上有溫度的文字與故事，感受信仰的內涵及力量。

改造空間 吸引民眾走入實體書店

台灣教會公報社創立於一八八四年，於一八八五年出版創刊號，是台灣第一家報社，因以復刻印刷機推廣台灣教會、文化、印刷等歷史教育，出版《公公，貓和狗：懷約翰傳記》介紹原住民文化及對台灣有貢獻宣教師等，獲宗教團體興辦公益慈善暨社會教化事業的內政部獎表揚。但面對近年來出版業寒冬，公報社也感受到實體書店經營的困難。

業績比去年減少約一百萬元

公報社表示，近年來，傳統書籍、紙本出版品的銷售持續下滑，公報社實體書店的業績與去年相較，減少約一百萬元，就連免費索閱的《耕心》週刊，發行量也從二十萬份減少為十七萬份，不少民眾選擇閱讀電子版，是發行量減少的最主要原因。

即使面臨出版寒冬，公報社在堅持出版信仰刊物之外，今年仍重新裝修實體書店，提供民眾更舒適的閱讀環境，還有十字架桌可以一邊喝著公平交易咖啡、一邊閱讀，就是希望吸引民眾願意走入書店，拿起書本細細品味其中的文字與故事。另外，書店還有復刻版的台灣第一台印刷機體驗，採預約制，十人以上即可開團，書店內也有空間可租借舉辦活動或講座。

另外，公報社首度推出布耶誕樹，不僅不用擔心沒空間擺設耶誕樹，日後收納也很方便，還可發揮創意，和家人一起用旅遊紀念品、照片等，布置別具意義的耶誕樹。另外還有結合台灣傳統糕點的耶誕糕，分享與傳遞平安。