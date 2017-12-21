〈南部〉看劇玩市集 22日起北門賞今年最後夕陽

2017-12-21

〔記者王捷／台南報導〕二○一七年歲末將近，為了今年最後一抹夕陽，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處將於十二月二十二日、三十一日，分別在北門嶼教會及井仔腳瓦盤鹽田舉辦活動，邀請全國民眾在今年的最後一天，一起到北門井仔腳鹽田歡送餘暉、賞夕陽。

22至24日有音樂劇場表演

台南市近七年來都會舉辦跨年活動，今年搭配連續假期，一連兩個週末推出精采活動，在跨年前一週的十二月二十二日，將於北門遊客中心暖場，二十二至二十四日有音樂劇場表演「灰姑娘不丟玻璃鞋」，結合療癒性音樂劇，將藝術治療元素加入音樂與戲劇中，帶出療癒浪漫效果。

29日 魏德聖導演電影座談

十二月二十九日晚上七點半，邀請魏德聖導演蒞臨北門遊客中心，舉辦電影《52Hz I Love You》分享及映後座談會；十二月三十一日還有「雞屎藤舞蹈劇團」運用鹽田場域空間、夕陽及燈光變化，展現獨特舞蹈劇場。年底到跨年連續兩天，由興安宮免費準備的平安湯圓及十二生肖祈福卡，讓大家在新年都可以圓圓滿滿。

從十二月二十二日起，雲嘉南管理處推出一系列豐富活動直到明年，有街頭藝人、特色市集，結合在地傳統小吃，只要集滿「聖誕集章抽好禮」尋找藏匿於北門周邊小耶誕樹，全數蓋章後，還可至北門遊客中心抽神秘小禮物一份。