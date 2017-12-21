〈南部〉鳳山溪黑又臭 高雄環局2週揪3業者偷排

2017-12-21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山溪近來又黑又臭，市府環保局與北門里河川巡守隊聯手，二週揪出三家業者違法排放，包括昨查獲上游大福違章食品工廠，沒有營利事業及工廠登記，違法排放污染鳳山溪，環局勒令業者停工，最重可罰二千萬元。

大福嚴重違法 已勒令停工

市府近年來整治鳳山溪，打造美麗的親水河畔，吸引許多民眾休閒遊憩，但上游工廠超過百家，包括電鍍、酸洗業者等，北門里河川巡守隊每天巡邏護溪，只要發現鳳山溪變黑變臭，立即通報環局變色路段，並協助檢測水質，是環境維護重要推手。

環局與北門里河川巡守隊聯手，昨再查獲鳳山溪上游大福違章工廠，無營利事業及工廠登記，卻生產麵腸食品，也未領有廢（污）水排放許可證，違法排放未經處理廢水，當場要求業者停止排放。

環局表示，業者使用澱粉製造麵腸，製程中產生高濃度粉漿水，以槽車載運至屏縣畜牧場作為飼料來源，但水煮後產生低濃度粉漿水、清洗地面廢水均未處理，從廠房後方管線排放水溝流入污染鳳山溪。

等檢驗報告出爐 最高罰2千萬

環局指出，上月發現該廠污染水溝，依廢清法開罰二千四百元，昨當場查獲違法排放，發現該廠高濃度粉漿水二十七．四噸，蒸煮及清洗廢水四．四噸，總計每日產生三十一．八噸廢水，超過二十噸屬於水污法規範事業。

環局說，該廠廢水含高有機碳，增加水中有機負荷、溶氧消耗，致河川缺氧而發臭，業者辯稱小本經營，有免稅證明，仍依違反水污法告發，除勒令業者停工，也將等水質檢驗報告出爐再依超過放流水標準倍數開罰六萬至二千萬元。