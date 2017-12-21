〈南部〉台東縣長國民黨初選 廖國棟不缺席

2017-12-21

〔記者黃明堂、張存薇／台東報導〕國民黨原住民立委廖國棟昨天召開記者會，正式宣布投入下屆台東縣長黨內初選。他說，有很多重要職務都是醫生在擔任，「他們可以，廖國棟在台東也可以」！

議長饒慶鈴表示樂見

去年底就公開宣布參選的台東縣議長饒慶鈴則強調參選決心不變，也樂見黨內願意為台東付出的同志參加，但國民黨一定要勝選、延續縣長黃健庭的政績。

廖國棟說，近兩年來不斷有人勸進，只是他擔任立法院黨團總召，太忙了，無暇思考，直到最近卸下總召，才認真思考，並決定投入黨內初選，回應基層期待。

廖國棟說，在一場聚會上，有人質疑他要參加黨內初選，目的只是為增加爭取下屆立委不分區的籌碼，他當面告知：「廖國棟是戰將，從來沒想過爭取不分區」。

廖國棟說，這次台東縣長選舉，泛藍要一致對外，才能勝選，真實反映黨員想法很重要，所以黨員投票及黨員民調都可行，至於全民調方案，在藍綠激烈競爭地區很容易被操作，無法反映真實。所以，在黨內協商時，他會要求黨員投票、黨員民調及全民調三種並行。

廖國棟說，「我是醫生轉政，包括行政院長賴清德、台北市長柯文哲、嘉義市長涂醒哲在內，很多重要職務都是醫生擔任，我在台東也可以」。他也允諾如果當選縣長，將從年輕人覓副手，主管也會多用年輕人。

饒慶鈴推動「全民參與」發展在地綠能，昨天召開「綠能合作經濟論壇」，希望以全民參與模式，讓台東持續以友善生態環境發展能源在地自給自足與自主，至於縣長選舉，饒慶鈴去年底就公開宣布參選，她說，這次選舉是關鍵時刻，一定要團結一致推出最能抗衡民進黨、最能勝選的人選，守護台東藍天才有希望！如果未來需要黨內初選，一切尊重國民黨機制處理，也非常樂意看到願意為台東付出、為台東貢獻心力的同志參選。