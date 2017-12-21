〈南部〉90高齡指揮合唱團 劉天林「樂」奉獻

2017-12-21

退休後仍義務教音樂

〔記者李立法／屏東報導〕屏東師範學院退休音樂教授劉天林，生於戰亂，幸獲孤兒院收留及國家栽培，才有機會接觸音樂並在台灣落地生根，他心存感恩，教學嚴謹，成立屏東第一支兒童合唱團，義務指導各年齡層民眾，無私奉獻數十年如一日，至今高齡九十歲仍持續擔任合唱團指揮，實屬罕見。

劉天林民國十七年生於中國湖北，父母早逝，九歲時被孤兒院收留，因對音樂有興趣，陸續考取山東歌劇學校及上海特勤學校音樂系，主修管弦樂，對聲樂及指揮學也有研究，曾受教於大提琴家馬友友的父親馬孝駿教授及俄國皇家音樂學院教授蘇步雷夫等名家，三十八年來台後，先後在高雄中學及屏東師專（屏東大學前身）任教。

51年成立屏東首支兒童合唱團

劉天林出身貧寒，能接觸音樂，他感謝社會及國家的恩典，為幫助屏東孩子學音樂，他於五十一年成立屏東第一支兒童合唱團，直到八十三年從屏東師院退休後，仍持續義務指導多支兒童及成人合唱團。

屏東鄉頌合唱團員黃美玫等人表示，劉天林把學生當成自己的孩子，不論是樂理、技法或唱腔都十分要求，退休後除了星期一、三，其餘時間都免費為學生上課，年齡層涵蓋國小到六十多歲銀髮族，為屏東樂壇無私奉獻超過半世紀。

劉天林說，多虧學生們常來陪伴他，讓他永保活力與教學動力，他會持續為有興趣學音樂的民眾服務，二十四日下午由他指揮的屏東鄉頌合唱團將在屏東藝術館免費演出，歡迎聆聽。