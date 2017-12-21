〈南部〉台東偏鄉救護 紅鷹直升機接手

2017-12-21

黑鷹直升機變身紅鷹 飛抵台東

〔記者陳賢義／台東報導〕空勤隊救護直升機進行汰舊換新，原有UH-1H直升機廿六日「功成身退」除役，並改由被視為「勞斯萊斯」、俗稱黑鷹的UH-60M型直升機接手（陸軍移撥，塗裝紅漆，由黑鷹變成紅鷹），首架前天飛抵台東豐年機場值勤，空勤隊依傳統射水門迎機；空勤總隊勤務第三大隊第三隊隊長祝世全表示，約在今、明天還會有一架加入，台東將有兩架飛機，對於離島後送、高山救援勤務助益良多。

黑鷹直升機主要特色是在高海拔與海上救災、救難、救護、觀測、偵巡、運輸等任務，但因機體大、下洗氣流強，不適合狹窄地區的作業及停降，可裝載十五人或救護擔架四具，運送物資可達一一七○公斤，或吊起四○五○公斤貨物，滅火時，載水量則達二四○○公升，空勤總隊在一○四年開始接收黑鷹直升機，機型可充分滿足台灣兩千多公尺高山地區與夜間海上搜救等需求，其中最強特色就是夜間偵蒐功能。

祝世全表示，自從八八風災後，空勤總隊就一直在提升飛機的性能，為了讓東部鄉親安心，尤其是綠島、蘭嶼還有高山地區居民，飛行限高僅七千英呎的UH-1H機即將功成身退，服役到廿六日送給學校後就會離開救援一線，十九日改由飛行高度可達一萬四千英呎的黑鷹進駐台東，由於執行救援任務，外觀塗裝紅漆，由黑鷹變成紅鷹。

將有兩架執勤 一小時費用20萬

另一架直升機將在今、明抵東，以後就有兩架在台東執勤，如果還有需求會從花蓮再調遣支援。另因離島醫療資源比較缺乏，以往綠島、蘭嶼的傷病患後送，均須高雄派遣直升機支持，日後就能從台東直接出勤，廿四小時不中斷，但黑鷹飛行一小時的費用超過廿萬元，籲民眾珍惜。