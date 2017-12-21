〈南部〉3歷史場域 見證文化古都變遷

2017-12-21

〔記者劉婉君／台南報導〕文化局針對台灣八景等三歷史場域委由專家學者進行調查研究，其中，清代台灣八景中的「澄臺觀海」、「斐亭聽濤」均位於今永福國小校址，見證台江內海的地形變遷；巴克禮牧師、乃木希典將軍二層行日軍營地會談，為府城帶來和平，跨越二層行溪的舊公路橋，現為南市歷史建築；月津港八景述說鹽水的歷史記憶與詩人的文學想像；台南銀座通與西門町則見證府城從日治時期即發展的現代商業消費模式。

清代「台灣八景」，包括安平晚渡、沙鯤漁火、鹿耳春潮、雞籠積雪、東溟曉日、西嶼落霞、澄臺觀海、斐亭聽濤，有五處位於台南、同時也是昔日台江內海。學者藉由清代、日治、戰後等時期的文獻資料，當時海岸線原在赤嵌樓前，確認「斐亭」及「澄臺」就位於緊鄰台江內海的台灣道署（今永福國小）內。

一八九五年十月廿日，巴克禮、宋忠堅牧師與兩位信徒、十七位台南紳商一行出城至二層行溪，向日軍第二師團司令乃木希典中將陳情，引導日軍在不流血的情況下進城，和平占領台南府城。研究確認日軍進入台南城的過程中，二層行溪北岸的二層行庄與南岸的太爺庄是重要歷史場域，乃木希典大本營駐紮的太爺庄蘇應元大厝，則是巴克禮、宋忠堅與乃木希典會談的確切歷史場域。

一九三○年代初，西門町與末廣町成為台南府城的消費文化與近代商業活動新典型。調查研究從歷史場域的角度來看，西市場、戲院、餐館、酒樓、咖啡館、百貨公司、精品商店街等，具有相當明顯的定位和特色

「月津八景」分別有興隆水月、聚波漁火、蓮寺荷香、東門曉日、釋寺甘泉、里仁松濤、赤兔望月，月池蛙鼓，隨著時代變遷，原本地貌已改變非常多，僅少數可以看到一點丘陵地的樣貌。