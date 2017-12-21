〈南部〉台灣八景等3處 歷史場域調查研究啟動

2017-12-21

〔記者劉婉君／台南報導〕部分歷史場域雖留有文獻記載，卻已沒有建築物、遺址或歷史街區，文化局三月初公布「歷史場域調查暨紀念物設置作業要點」後，邀請專家學者針對「台灣八景與巴克禮、乃木希典二層行日軍營地會談之歷史場域」、「台南銀座通與西門町」、「月津港八景」等，進行歷史場域的調查與研究，未來希望透過設置相關實體或虛擬紀念物件，讓國內外遊客更能感受到台南的歷史文化堆疊氛圍。

公民智庫︰別只是立解說牌

對於文化局啟動歷史場域的調查，台南公民智庫執行長黃建龍表示支持，但希望市府不要只是停留在調查研究或立一些解說牌，應結合都市發展、工務局等其他局科室，以更具意象式的呈現，例如用路面鋪設或街道景觀規劃、公共設施設計等，表示出昔日的港、海岸線，讓整個研究成果可以延伸貫徹到南市的都市規劃內。

文化局文化研究科長何宜芳表示，清代的台灣八景、鹽水月津八景等，是文獻或民眾記憶中的名詞，但因地景已經不在了，民眾僅能依傳說猜測概略位置，歷史場域調查就是希望藉由專家學者的研究，確認地點，讓歷史場域不再只是留存於文獻上的名詞。

台灣八景中兩景 今永福國小校址

第一階段研究的三處，都是南市獨一無二、且具有歷史文化價值的場域，實際走訪探查歷史場域，對照文獻史料的蒐集整理，其中，清代台灣八景中的「澄台觀海」、「斐亭聽濤」，均位於今永福國小校址，適逢永福國小北棟校舍即將改建，已將調查研究資料提供給校方，在校舍設計時可以融入。

月津八景 計畫以AR擴增實境再現

而月津八景部分，除了在每年月津港燈節的花燈設計中，結合昔日八景的意象，例如「赤兔望月」，未來也計畫以AR擴增實境的方式，再現昔日月津八景。

至於台南銀座通與西門町所在的中正路及西門路，迄今仍是市區熱鬧、繁華的地方。文化局表示，未來也願將研究資料提供給交通局、觀光旅遊局、工務局等單位參考。