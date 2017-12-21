〈南部〉高雄衛局健康盒餐 12家業者獲推薦

2017-12-21

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市衛生局與營養師公會合作，輔導盒餐業者推出健康盒餐，今年有十二家業者獲推薦，全符合熱量低於八百大卡、提供未精製全穀類米飯、蔬菜分量達一．五份、不使用油炸、加工食品及不送含糖飲料等五項原則。

符合不油炸等5項健康原則

衛生局昨邀獲推薦的業者參加健康盒餐發表會，現場並展示各家業者推出的健康盒餐，衛生局也呼籲更多盒餐業者加入，推出健康盒餐，讓消費者有更多選購參考。

衛生局健康管理科長郭瑩璱表示，坊間盒餐為增加賣相，菜炒得油油亮亮的，其實這樣菜色含油量過高，也有些盒餐肉類過多，蔬菜過少，不符合健康標準，因此，獲推薦健康盒餐，須符合五項健康原則，分別是具熱量標示，且盒餐熱量低於八百大卡、提供未精製全穀類米飯（如五穀米、胚芽米）、蔬菜分量達一．五份，並增加蔬菜多樣性、不使用油炸食品及減少醬汁、肥肉、加工食品、不送含糖飲料，或建議可提供水果。

十二家獲健康盒餐推薦為鼓山區青海祿小吃店（米寶便當）、左營區池上裕誠小吃店（米寶便當）、楠梓區五七廚房、三民區正園自助餐店、鼎新美食便當坊、前鎮區家福光華分公司、小港區向陽自助餐、小港醫院、仁武區八德中祿小吃店（米寶便當）、大寮區米之香食品（凱旋醫院大寮廚房）、林園區悟饕池上飯包林園店、鳳山區世嘉便當。