〈南部〉高雄夢時代跨年 八三夭開場、姐姐壓軸

2017-12-21

〔記者王榮祥／高雄報導〕二○一八愛sharing高雄夢時代跨年派對昨公布十六組、近三年來最強卡司，天團八三夭開場、強勢復出的姐姐謝金燕壓軸，並由綜藝界天王級主持人胡瓜帶領的黃金主持陣容掌舵，要與跨年民眾連High六小時。

公布16組超強卡司 胡瓜掌舵

主辦單位表示，今年適逢統一五十週年、夢時代十週年，跨年節目絕對精彩，節目由民視協辦並全程轉播，十二月卅一日晚上七點開場，預計到隔天凌晨一點結束。

主辦單位昨公布十六組藝人，由搖滾天團八三夭熱力開場，畢書盡、鼓鼓、滅火器、郭書瑤、徐佳瑩、家家、曾之喬、曾沛慈、孫淑媚、許富凱、楊蒨時、王建復、羅平、生祥樂隊（林生祥），壓軸交給謝金燕。

沉潛一年的姐姐謝金燕也錄製短片，頭戴潮帽、吹著哨子，對著鏡頭發號施令「我們全員集合，一起去高雄夢時代」，號召民眾到夢時代跨年，她並保證壓軸卅分鐘表演內容，絕對有高雄獨家曝光橋段。

胡瓜領銜的黃金主持陣容成員有阿翔、莎莎與白家綺，四人昨提前聚集夢時代為跨年活動宣傳，並大跳愛sharing舞蹈造勢。

主持群隨後再與夢時代總經理張國光、高市新聞局長張家興、日月光集團資深處長李淑霞、華南銀行副科長宋文冠等來賓，一同宣布跨年派對倒數計時，歡迎民眾來時代大道迎接新年。

避免塞車 建議民眾搭捷運

高市府指出，今年跨年活動內容精彩，預估吸引大批民眾參加，建議民眾多搭乘捷運到場，感受高雄交通建設的進步，也省去塞車、停車的困擾。