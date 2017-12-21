〈南部〉知本週六耶誕派對 變形金剛亮相

2017-12-21

可泡溫泉、抽住宿券

〔記者張存薇／台東報導〕耶誕參加派對最好玩！台東縣卑南鄉公所本週六將在知本溫泉區舉辦「變形金剛in卑南」活動，現場有六公尺高的變形金剛「柯博文」、還有兩隻三公尺高的大黃蜂展示，並有最夯的機器人車、戰鬥陀螺免費玩，民眾還可以抽住宿券等大獎，卑南鄉長許文獻歡迎全國鄉親到卑南鄉歡慶耶誕。

卑南鄉長許文獻昨天下午與大南國小幼兒園小朋友到縣府報佳音，邀請縣長黃健庭參加廿三日上午十時起在知本溫泉勇男橋的耶誕派對。這場盛大派對將封橋舉辦，民眾可以把車停在忠義堂前廣場、堤外停車場等，再步行上橋參與活動。

許文獻表示，今年十月卑南鄉豪雨造成溫泉村受災，為了提振在地觀光，因此把耶誕派對拉到知本溫泉區舉辦，也獲知本老爺、東台、東遊季、ㄚㄧㄚ旺、泓泉等飯店業者贊助泡湯券、煮蛋券，另金聯世紀、知本城、F Hotel、華泰玩具、蕎麟旅行社則贊助摸彩品，邀請民眾到知本泡溫泉、過耶誕。

10多項闖關遊戲免費體驗

他說明，現場有彈珠檯、套圈圈等十多項闖關遊戲，包括最夯的機器人車、戰鬥陀螺大賽都可免費體驗，前五百位到場鄉親可獲泡湯券、美食券、煮蛋券、闖關券，民眾拍照打卡上傳則可獲煮蛋券，大型變形金剛將在勇男橋展示一個月。