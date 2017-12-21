〈台北都會〉《柯P上任3周年市政總檢討系列2》增公托幼緩不濟急 銀髮據點重量不重質 老福篇/老福多小確幸 弱勢被邊緣化

2017-12-21

記者蕭婷方／特稿

市長柯文哲上任第一年就大刪七億敬老金，引發長者相對剝奪感，在此陰霾下，柯頻提要改贈老人「長照系統」當重陽賀禮，完備軟、硬體長照網。但檢視北市今年老福政策，「有小確幸，而無大建設」，原因有三：具體政策集中在消費式預算；與社福團體連結弱，官方、民間資源未整合，部分弱勢長者恐更缺資源；老人活動據點衝量、不重質，資源分配不均，照護人力與硬體也沒跟上。

柯市府今年主打「樂活老人」，鼓勵長者走出戶外，據統計，北市去年銀髮樂活據點一八五處，今年截至十一月達三八○處，十二行政區有三二五個老人共餐據點，年底還宣布「敬老卡」每月補助四八○元，讓長者走出戶外。

共餐預算暴增1.3億 行動不便難受惠

但老人共餐預算自去年四千萬元經費暴增至今年逾一．七億，且都仰賴里長辦理，不少里長抱怨菜色要與隔壁里比拚，壓力很大，歷年來預算執行率平均不到八成。再以長者參與率來看，據社會局統計，今年老人共餐受益人數約十四萬人，受益人次達一三○萬，言下之意，參與共餐長者屬特定族群，部分無行動能力的獨居老人難享受到社會資源。

事實上，有不少團體抱怨，重點在協助獨老走出家門，現在關懷社工人力不足，向市府申請經費，文書往返難度高，乾脆自行向外募款自己做，這也導致老人照顧在地化政策推動不佳。

柯上任首創石頭湯計畫，深入社區設置據點，透過「個案管理員」，把醫療、護理、輔具、藥師、打掃等整合，三年來已設置五處，今年還新增「見守員」、「照顧超商」及「以里為範圍的長照供需調查」。

居服人力缺口 委馬偕護專培訓

機構式照護部分，現行十八間老人日間照顧中心，達成一區一日照，共可收托六一九名失智長者，不過床位仍不足；社會局雖透過參建都更或新建大樓方式找尋空間，但現僅大安老人服務暨日間照顧中心、北投奇岩長青樂活大樓動工，短時間仍難解燃眉之急。

居服人力問題，據統計，北市現有約六百名居服員，平均年齡達五十四歲，還有二百人缺口。今年委由馬偕醫護管理專科學校培訓照顧服務人力，成為居服人力資源發展平台，成效待觀察。此外，北市率全國之先將居服員薪水改為月薪制，不過薪水補助部分仰賴中央，明年度中央政策方向不明確，北市應有自己的政策規劃。