〈台北都會〉《柯P上任3周年市政總檢討系列2》增公托幼緩不濟急 銀髮據點重量不重質 幼托篇/私幼補助 新政一變再變挨批

記者蔡亞樺、蕭婷方／特稿
私立幼托收費昂貴，為減輕育兒重擔，柯市府利用學校閒置空間，開辦公共托育家園、公辦民營托嬰中心或非營利幼兒園，公共化幼托政策皆有實質作為，只是公幼與非營利幼兒園僅提供一成八服務量、托嬰公共化程度也不到一成，公立幼托增設速度緩慢，趕不及需求，加上私幼補貼預算編列含糊不清、早療教育制度不周延，使得家長對柯市府的幼托政策沒信心。
據統計，柯上任首年、一○四學年度公幼一萬八○六二人，私幼兩萬八六二二人，非營利幼兒園僅一四七二人，柯在三年任內主推非營利幼兒園，收托人數倍數成長，到一○六學年度增加至二七○七人，但非營利幼兒園月月收費仍比公幼多約四千元，多數家長仍以公幼為優先。
非營利加公幼 服務量僅達十八％
另一方面，今年公幼收托人數僅微幅上升至一萬八八五五人，等於公幼三年來只多七九三個名額、一年增兩百多個名額，但公幼每年缺額需求達八千多人，根本供不應求，今年三歲幼兒抽中率甚至不到一％，導致家長怨抽公幼宛如中樂透。據統計，今年設籍北市二至五歲幼兒十一萬多人，一○六學年公幼加上非營利幼兒園提供總額兩萬○七○七人，服務量僅十八％。
最受關注的是，明年九月私幼補助新政，規劃每學期補助四歲私幼生五千元，後來柯在市政總質詢時又稱，針對三、四歲私幼生每學期補助一萬三千五百元，但預算送議會審查，卻只補貼四歲，一變再變引發議員抨擊。
至於○至二歲嬰幼兒，今年十月提出友善托育費用補助，送托○至二歲第二胎以上嬰幼兒到合作保母或私托，第二胎補助自三千元提升至六千元，但至今年上半年度，與北市有合作的私立托嬰中心僅六成，一二五所私托，合作僅七十三家，導致部分送托家長無法享受政策福利。
喬地小組出動 收托人數增
最難以解決的托育空間問題，因跨局處「喬地小組」逐漸有解。柯上任三年新增一家大型托嬰中心、十七家社區保母，公托人數增二四四人，占現行可收托人數二成九，成績甚佳；不過，據北市社會局統計，北市五萬七千名嬰幼兒約有十八％家長、約一萬名嬰幼兒有托育需求，現行北市計有十六家大型托育中心、十七家托育家園，可收托人數八四四名，公共化程度僅○．九％。
在早期療育政策上，台北市早期療育諮詢委員會現階段未恢復，也未提供特殊幼兒班交通接送，社會局僅補助身障兒童進行早療交通費，未補助至幼兒園上課，造成家長不願意就讀。