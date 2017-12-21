〈台北都會〉規避監督？ 柯行銷三週年預算拆2標

2017-12-21

〔記者郭安家、蕭婷方、沈佩瑤／台北報導〕市長柯文哲行銷上任三週年，竟被民進黨市議員簡舒培抓包，行銷計畫拆成兩個標案，導致預算規模分別為九十一萬元、九十三萬元，金額剛好低於一百萬元，免公開招標，成為限制性招標，疑似規避政府採購法監督。簡舒培質疑，柯拚連任曾說「選市長不需要廣告」，卻花兩百萬元行銷週年政績，說一套做一套。

市府：依性質委不同廠商製作

對此，北市府發言人劉奕霆表示，歷年來皆有彙整市府相關施政，以網站、影片對外說明成果，資料仍在線上供民眾參考，並非今年「特地」製作，更無選舉考量；且因影片與網站性質不同，所以由不同廠商製作，均依循採購法規定程序辦理，並無規避監督。

柯任滿三週年，昨晚七時在臉書公布「看見光榮城市」，影片中邀來不同年齡、不同背景的市民，與柯對談內心的想望，有抱怨聯開宅租金過高的年輕人，有擔心抽不到公幼的年輕媽媽，有感嘆公宅不受社會重視的學生，還有強調文化資產重要性的音地大帝，柯文哲在影片最後表示，市民的需求就是督促台北市進步的動力，「這些我們都聽到了」，打造一座光榮城市，是驕傲也是責任。

但簡舒培發現，北市府行銷三週年，由秘書處分別編列「市長就職三週年施政成果動畫、社群遊戲暨網頁設計勞務採購」、「市長就職三週年影片拍攝勞務採購」，預算分別為九十一萬元、九十三．七萬元，分別由簡訊設計行銷公司、先覺影像製作公司得標；因兩筆標案均為一百萬元以下，採取限制性招標，不須經公告程序，機關可直接指定廠商進行比價或議價。

簡舒培指出，把市政工作做好本來就是市長的本分，每年都應該要好好地向市民報告市政進度，為何特地挑在三週年時大張旗鼓，花費近兩百萬製作影片和網頁，根本是選舉考量，簡舒培認為，市長為政績做宣傳或廣告並無不可，但市長不必說一套做一套。