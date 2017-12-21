〈台北都會〉土城學成公園停車場啟用 年底前免費

2017-12-21

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市土城學成公園暨地下停車場昨天啟用，地下停車場共有三層，提供一七九個汽車停車位、二十五個機車位。不過有民眾反映停車月租費比較貴，對此，新北市交通局停車管理科科長陳銘德表示，調查周遭三百至五百公尺地下停車場，並無高於一般行情。

公園地下停車場於三十一日前免費試停，明年元月一日起開始收費，一般民眾月租四千元，前三個月優惠價每月三千六百元，當地里民每月則只要三千二百元，臨時停車則為每小時三十元。

里民反映 月租比私人還貴

附近涂姓居民不滿表示，停車場月租費價格比附近私人平面停車場兩千七百元貴，而且僅提供當地居民五十四個停車格，還必須抽籤才能租用。

市府駁 已提供里民優惠價

陳銘德則解釋，經調查周遭三處平面停車場及兩處地下停車場，平面的價位落在每月二千七百元至三千元，而地下停車場則是三千五百元至四千元，不過，新建落成的學成公園暨地下停車場設備較新，並且提供里民優惠。

陳銘德說明，該停車場提供五十四格給里民月租，一般民眾月租為五十三格，保留七十二格給臨時停車用戶，按照比例看來，里民的停車位沒有較少。

帶著三歲女兒前來玩耍的居民張媽媽表示，這裡的遊戲設施確實較豐富，是帶小朋友遊玩的新選擇，先前只有公園四周才有照明系統，現在園內也設置路燈，對於住戶和小孩更安全。