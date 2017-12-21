〈台北都會〉新北動保處接手捕蜂抓蛇 成立動物救援中心

2017-12-21

〔記者陳心瑜／新北報導〕消防員勤務繁雜，新北市犬貓類動物救援業務今年十月回歸動保處，捕蜂抓蛇則是明年元月起也回歸動保處，為因應案件大增，新北全國首創將於明年起成立「新北市動物救援中心」，廿四小時統一派遣案件，並增聘外包人力、增加三處夜間救援據點，提高救援效率。

全國首創 強調24小時救援

行政院農委會今年一月確定蜂蛇處理應回歸農政體系，各地方政府執行進度不一，新北市動保處長陳淵泉說，「新北市動物救援中心」為全國首創，不分犬貓、蜂蛇或其他動物，明年起歸動保處主責。

陳淵泉說，過去全市廿九區發生在白天的犬貓動物救援案，都由動保處的八個動物之家負責，但入夜後，除了板橋、三重和新莊等十個市區行政區，其餘十九區案件得靠消防局協助，今年十月起全面回歸動保處。

加外包人員 共有71人待命

陳淵泉說，明年起將增加卅六名外包人員，加上現有卅五名的動保員，共有七十一人的救援能量，而原本僅新店一處夜間救援據點，也將增加板橋、五股和三芝據點。

陳淵泉說，消防局一年平均受理一萬一千件捕蜂抓蛇業務，動保處每年則處理五千件犬貓救援案，平均全新北每天有近四十四件動物救援業務，相信人力足以因應；此外，指揮中心有廿五台車輛也會加裝ＧＰＳ衛星定位系統，方便指揮中心就近、機動調派。

陳淵泉說，救援人員最近進行相關訓練，除每人配一件捕蜂衣，救援中心也會添購蛇夾、蛇籠和蜂網等裝備，消防局於過渡期間會提供必要協助。

此外，為因應捕蜂抓蛇案件數量可能因區域地形、季節增減，動保處也規劃「在地救援」機制，由外包廠商在三峽、新店、坪林和貢寮等山區行政區，與在地捕蜂抓蛇達人合作，以件計價、彈性調度人力，迅速解除危機。

陳淵泉表示，一月起，小夜（下午四時至十二時）有板橋、新店、三芝和五股等四個駐點，大夜（凌晨零時至八時）則有新店、板橋兩個駐點，全天處理動物救援業務。