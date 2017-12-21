〈台北都會〉維護公安 柯擬推工地消防、建管自評表

2017-12-21

〔記者郭安家／台北報導〕市長柯文哲昨主持公安督導會報時再提新規，要公共工程、新建工程的消防、建管項目應具有自評表，業者要講信用。柯文哲砲火四射，談到去年發布新建建築物產權登記「無違建證明」，簽證不容造假，但造假「一棒打死」；由於有業者造假，柯嗆：「我付三千塊（補助）給你（指建築師），你還偽造，這不殺？以後大家有樣學樣，國家就垮掉！」

柯表示，應建工地消防、建管項目自評表，而不是讓業者去鬥法，如造假就要重罰。他說，相關自評表一律上網公告，就像醫院評鑑前會先交自評表，被抓到就加強處分；社會要朝向自我管理、講信用，而不是官兵抓強盜，難怪公務員都很累。

韋德伍斯違規 3項共罰18萬

另一方面，建管處報告提及大同區韋德伍斯俱樂部，原核准用途是一般事務所，後來擅自加室內樓梯等，改為健身房使用，建管處已分別依公安檢查不合格、室內裝修違規、違規使用各罰六萬元罰鍰；業者需變更使用執照，符合建管、消防等法規，但從業者兩階段辦變更使用執照、竣工期長達一年多，都令柯不滿。

柯怒嗆：「你這樣子，我就明天去視察，怎麼會有這麼大膽的業者！」他不追究過去，就輔導趕快變更合法化，不要去鑽法律漏洞；「這樣好了，我什麼時候可以去視察、去健身？」

對此，洪德豪受訪說明，一年多前查獲業者違規，裝設電梯需經過該大樓區分所有權人同意，程序有些延宕；建管處今年十月六日函令相關裝修業者、公會，如違規裝修施工，將優先對裝修業者裁罰六至卅萬元。有趣的是，韋德伍斯俱樂部為黑人陳建州投資，柯文哲日前還與陳建州一同做公益；對此，建管處表示，陳建州已無經營該健身房。