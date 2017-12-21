〈台北都會〉跨年交管 北市府周邊3階段實施

台北捷運連續42小時不打烊
〔記者黃建豪／台北報導〕新年將至，因應台北市政府周邊將舉辦「台北最HIGH新年城跨年晚會」，預估有數十萬民眾湧入，做為活動主舞台的北市政府前廣場，從十二月廿五日起就會啟動交通管制，卅一日晚會當天周邊將實施三階段管制，入夜後甚至會管制高架道路，提醒民眾多利用大眾運輸，屆時將有三路線散場公車，且台北捷運將連續四十二小時不停班。
交通警察大隊指出，十二月廿五日零時起將管制市府路東側五車道，廿五日晚間十時起，市府前廣場仁愛路全線封閉，廿八日零時起，市府路與市府前廣場仁愛路全線封閉，直到隔年一月二日清晨六時止。
十二月卅一日晚會當天，另有三階段管制，車輛只出不進，第一階段從晚間七時至八時，管制基隆路、仁愛路、忠孝東路、松仁路、信義路、松壽路及市府路所圍區域；第二階段從晚間八時至十時，納入逸仙路及仁愛路，逸仙路及光復南路間；第三階段為晚間十時至隔天凌晨三時，管制光復南路、忠孝東路、忠孝東路五段二三六巷、松德路、信義路、基隆路、松仁路及莊敬路所圍區域；擴大疏導範圍及彈性管制點，視情況擴及敦化南北路、市民大道及松山路範圍。
另外，十二月卅一日晚間八時起，基隆路車行地下道做為緊急應變通道，僅長隧道南往北方向開放通行，晚間十時後全面管制進出；晚間十時起，經環東、堤頂大道車輛，下基隆路匝道管制；基隆高架道路南往北車輛，於基隆與樂業匝道管制；信義快速道路往台北方向，管制左轉市府路方向；市民高架道路西往東方向，市民大道與光復南路口平面禁止右轉光復南路。
高架道也納管 散場公車3路線
捷運方面，從十二月卅一日上午六時起至隔年一月一日晚間十二時，連續四十二小時不收班；晚會現場周邊規劃有三條路線的散場專車，開往台北車站路線於仁愛路與延吉街路口搭車（可轉乘捷運板南線、淡水信義線）；開往捷運公館站、六張犁站路線，於基隆路與文昌街口搭車（可轉乘捷運文湖線、松山新店線）；往景美站、動物園站、新店方向，於松德路與信義路口搭車（可轉乘捷運文湖線、松山新店線）。