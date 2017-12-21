〈台北都會〉新北107年舉債1111.5億 創新紀錄

2017-12-21

〔記者何玉華、林欣漢／綜合報導〕新北市一○七年總預算案歲入歲出差短一五三．五億元，連同債務償還九百五十八億元，舉債達一千一百一十一．五億元，財政局長呂衛青表示，新北市這兩、三年是建設的高峰期，支出較多。

北市減債細目 令人費疑猜

對於台北市財政局長陳志銘表示，新北今年舉債突破一千億元，北市預計明年五月脫離「千億債務俱樂部」，已與新北「黃金交叉」；呂衛青說，台北市有得天獨厚的條件，新北市只能「羨慕」，包括統籌稅款分配短少，都是她心中的痛。另，北市議員揭露台北都會區捷運固定資產重置基金三二○億元，已遭挪用八十六％，其中又以市長柯文哲每年平均向基金借款超過四十億元，北市減債細目也令外界費疑猜。

呂衛青說，相較於台北市的地小人稠又集中，新北市幅員大，人口分散又多元，有集中的都會區，也有偏遠的鄉鎮，新北市單位治理成本會比台北市高；但台北市是政經中心，光地價稅每年就比新北市多一百億元，更遑論土地開發的經濟效益。

新北市財政局指出，反觀新北，在這幾年來，有多條捷運動工，明年淡海輕軌也要完工通車，全市每天都有許多新的建設在進行，包括污水管接管率普及提升、捷運、淡海大橋、美術館等，都是需要花錢的建設。

106年舉債破千億 107年續攀升

不過，新北市近兩年債務三級跳，一○三、一○四年債務約四百億元，一○五年已達八百億元，一○六年舉債一千一百零七億元，一○七年將達到一千一百一十一．五億元，每年債務付息相當可觀，一○七年編列十億餘元；市議員鄭宇恩憂心，距離舉債上限只剩五百多億元，以過去債務增加的速度，下任市長恐怕舉債空間有限，建設推動將更困難。

呂衛青表示，新北市預算都有在撙節控制中，以人均負債計算，低於高雄市、台北市，她舉已經執行完畢的一○五年總決算為例，高雄市每人負債九．六四萬元、台北市每人負債四．三萬元，新北市每人則是三．四三萬元。

基隆舉債 已降至百億元以下

基隆市近幾年開源節流，縮減債務，財政處長翁利芳指出，基隆市一○三年長、短期債務高達一二四．二九億元，負債比率一度高達四十九．五％，瀕臨舉債上限，市長林右昌上任這三年來嚴加控管，一○四年降至一○四億元，一○五年九十六．七億元，已降到一百億以下，今年至十一月止八十六．七億元，負債比率卅四．九五％，每位市民負債二．三萬元。