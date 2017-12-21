〈北部〉善款助植物人弟甦醒 姊當義工回饋

2017-12-21

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮十八歲少年徐恩溢去年車禍後成植物人，因各界捐款幫忙醫藥費，上月終於醒來。恩溢廿歲的姊姊徐韻婷代替弟弟回饋社會，昨擔任警察志工、送物資到獨居長輩手中。徐韻婷說，弟弟能醒來都要感謝社會幫助，所以她不僅要當義工，還要呼籲大家「騎車慢慢騎，安全最重要」！她也說，將來畢業也要回部落當社工，幫助族人走出困境。

花蓮高工學生徐恩溢去年十一月車禍重創腦部，導致癱瘓、臥床變植物人，媽媽只好辭去工作照顧，今年五月間警方發現徐家情形，由鳳林警察之友會募款約四十萬元，讓恩溢得以動手術，還在媽媽聲聲呼喚下，上個月少年奇蹟醒來，不但會認人還能輕聲說「愛媽媽」；不過，目前徐恩溢的狀況仍無法生活自理，媽媽仍得無時無刻待在身邊照顧。

恩溢的姊姊徐韻婷昨穿上警察志工背心、戴上耶誕帽子，在萬榮鄉紅葉部落協助整理物資，甜美的笑容顯得十分亮眼！她說，看到弟弟身體得以恢復，都是社會幫助醫藥費，「真的很開心」。

鳳林警分局準備的耶誕節關懷物資，由各分駐所發送給五鄉鎮共一百戶獨居、弱勢貧困長輩，昨天在紅葉派出所發出廿八份毛毯及民生物資，也跟著鳳林鎮警友會長邱邦融、鳳林警分局長楊峰明，來到萬榮鄉紅葉村獨居的鄭先生的家。

鄭六年前車禍斷腿無法工作，靠殘障津貼度日，所居住的屋子沒有浴室跟廁所，善心人送來的食物常放到壞掉，因此警方昨送去一台小冰箱，徐韻婷也來「實習」。

徐韻婷說，大學有修社工學分，她先從當義工開始，將來畢業希望回部落擔任社工，在資源難以到達的偏鄉陪伴協助有需要的人，或從事部落課輔等教育工作。

徐韻婷就讀國立東華大學民族事務發展學系大三，高三就自立打工賺生活費，不跟家裡拿錢，同時兼顧課業考上國立大學。她說，打工不算累，畢竟「媽媽照顧弟弟更辛苦」；而她平日也在花蓮天主教善牧基金會當課輔老師。