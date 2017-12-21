〈北部〉19家餐廳愛心煮 偏鄉童樂吃美食

2017-12-21

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣萬得福弱勢族群權益發展協會結合十九家餐廳志工，昨至頭城竹安國小舉辦「聖誕義廚送愛心」活動，為全校兩百名師生煮出八道佳餚；三年來，已有六所偏鄉小學約一千兩百名師生受惠；協會指出，希望活動帶給社會更多溫暖，讓孩子認識台灣美食特色與文化價值。

萬得福弱勢族群權益發展協會於三年前創辦，每年都會在溪南與溪北地區各一所偏鄉小學舉行義煮活動，至今已在寒溪、孝威、玉田、永樂及梗枋等國小辦理，加上昨天的竹安國小共完成六場活動。協會會員多餐廳廚師或老闆，每次義煮都由會員出錢出力，目前約六十名志工。

昨天義煮現場，有來自台北、新北市，花蓮縣及宜蘭縣十九家知名餐廳，包含頭城休閒農場、藏酒酒莊、藝食堂客家海鮮、礁溪添喜海鮮小吃及賜福自助餐等；餐廳業者與來自各行各業的志工組成「愛心義廚團隊」，負責佳餚烹煮共設計八道自助式料理，包含花生沙拉龍鬚菜、鮮蝦百花御福袋、脆皮月亮蝦餅等。

宜蘭縣副縣長黃適超夫人蔡金惠及縣府教育處長簡菲莉均出席；協會總幹事林亭義說，在義煮前，會先調查孩子喜歡的菜色，再決定煮哪些菜，雖然沒有特殊料理，但讓孩子吃得開心就值得了。另，耶誕節將至，協會也送給每名學童牛軋糖耶誕福袋，還有「五行湯圓」供孩子享用。

林亭義表示，希望透過活動，讓學生更加認識台灣的美食特色與文化，感受社會處處充滿溫暖，長大後也能回饋心力，讓社會更和諧、溫暖。校長黃英軒說，竹安是偏鄉小學，學生平常都是吃三菜一湯的營養午餐，這次能吃到大廚料理都很開心，也期許好好學習，未來能回饋社會。