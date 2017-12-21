〈北部〉報廢車遲未拖吊 苗縣環局挨批

2017-12-21

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕長期閒置且明顯不堪使用的汽、機車，遭張貼公告並通知所有人後，若仍無人認領，按規定須於公告後七天執行拖吊並依廢清物清理。但苗栗縣地方公所反映，按規定通報苗栗縣政府環保局後，「只貼告示不處理」，往往三、四個月都未尚未拖吊，效率不彰。

依「廢棄物清理法」規定，無牌車輛一旦閒置佔用道路，且外觀外觀明顯毀損、髒污或鏽蝕嚴重，可由清潔隊張貼告示要求車主處理，若七天後仍閒置原地則會將位置通報給縣府環保局，由環保局派廠商拖吊。

縣府環保局廢棄物管理科長沈鳳臺表示，環保局接獲公所通報後，會派員到場進行認定，確屬廢棄車輛及佔用道路，才能派人拖吊，認定工作雖較耗時，但仍得照流程進行，以免日後衍生糾紛，且縣府每月都有勞務件數會報，拖吊作業有持續進行，並無延宕或怠惰問題。

沈鳳臺說，許多路邊停放的無牌車輛為附近維修車廠佔用，因為不屬於無主車，公權力無法強制拖吊，若接到民眾檢舉，環保局及清潔隊將協請警察局派員勸導及取締。

負責廢棄車拖吊作業的承包商坦言，因政府提倡舊車換新車補助，有些車主會刻意等到年底才自行處置；拖吊場的容納空間也有限，遭拖吊的廢棄車仍須公告三個月確定無人認領後，才可報廢銷毀，因此拖吊場也須排程才能進行作業。