〈北部〉將軍村園區委外營運 厚食聚落進駐

2017-12-21

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市金城新村的將軍村開放圖書資訊園區，是新竹市第一個國防部閒置土地活化利用OT案，市府委由厚食聚落農學合作社營運，昨天簽約。未來除重現眷村生活場景、文化，也會提供開放空間，讓民眾體驗眷村的美食好味道與可食地景。

新竹市長林智堅說，金城新村是在一九五八年、八二三砲戰後興建，曾有上百名將軍與眷屬居住，因此有「將軍村」美名，市府保留十五棟房舍，登錄為「歷史建築」。

昨天林智堅與厚食聚落農學合作社理事主席歐維邦，在陸軍第六軍團指揮部將軍謝明德的見證下共同簽約，合約為期十年，可續約五年，廠商每年需繳交九十六萬元定額權利金給市府。

林智堅說，他到台南市藍晒圖文創園區參訪，看到過去閒置的舊司法宿舍活化後，由年輕老闆向文化局承租轉型成為青年聚集的文化場域，他相信將軍村開放圖書資訊園區也具同樣特色與條件，透過整修與活化，未來將是新竹市的文青重鎮，也可望重現當年眷村景況。

軍眷出身的歐維邦說，過去在眷村克難、簡樸卻知足的日子，母親從缸子夾出泡菜餵養孩子的身影讓他印象深刻，希望傳達這樣的眷村精神，不會讓市民失望。

新竹市文化局表示，園區共保留十五棟舊房舍，投入二點二億元，第一期工程將修繕其中三棟，轉型為合作學、慢食學及以老物修復為主題的場館，戶外空間則會有小農市集、可食地景，預計明年底完工；其餘十二棟會在第二期工程修繕後規劃以百工學、低碳學、氣候學與未來生活科技等為主題的場館，預定明年開工。