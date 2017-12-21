〈北部〉車行助弱勢 湖口千餘戶免費換機油

2017-12-21

張萬賢回饋家鄉 已200多戶受益

〔記者廖雪茹、洪美秀／新竹報導〕人間處處有溫情！新竹縣湖口鄉卅八歲車行老闆張萬賢，主動向湖口鄉公所表達想提供鄉內約一千三百戶中低及低收入家庭，每戶兩輛機車終生免費換機油，目前已有兩百多戶受益；新竹市牛篷牛排店長蔡維仁，則是十三年來不間斷在耶誕節前夕宴請弱勢團體與身障者吃牛排。

湖口鄉長林志華說，張萬賢育有三名幼子，甫創業穩定即懂得回饋熱心公益，相當難得，善舉值得表揚。

曾為還債和養家身兼數職，一天只睡三、四個小時的張萬賢說，開機車行七年來，常遇到弱勢客人想省錢遲不更新零件，想起自己也曾經歷困頓，興起想幫助人的念頭。

去年九月，張萬賢開第二家店，在妻子支持下主動向湖口鄉公所提出計畫，願為鄉內的中低及低收入家庭終生免費更換機油，每戶兩輛機車，收入雖減少（每戶每年每輛車費用約一千元），卻是他回饋家鄉的心願，也算是給孩子的身教。

蔡維仁請吃牛排 13年來不間斷

蔡維仁則說，看到社會上很多需要幫助的團體，總想回饋社會，九二一大地震後曾與夥伴煎了三千多份牛排給災區民眾享用。

近十三年來，蔡維仁每年至少免費招待五十名弱勢者吃牛排，今年獲一研九鼎廣告策劃公司贊助，昨天不做生意，包場招待仁愛基金會、仁愛啟智中心、晨曦發展中心等一百多名學員享用牛排大餐。新竹市政府社會處也送來耶誕糖果，讓弱勢學員們開心不已。