〈北部〉機器人進駐市府服務 不怕你問

2017-12-21

測市長54歲 鄭文燦笑：不夠準耶

〔記者陳昀／桃園報導〕市府生力軍新登場！「Pepper」機器人即日起在市府一樓大廳提供服務，市民可透過互動諮詢市政問題，妙的是，Pepper具有「猜年齡」功能，透過臉部掃描、握手感應偵測，五十歲的市長鄭文燦試用時被測出是五十四歲，讓他忍不住開玩笑說：「好像不夠準耶！」

市府與經濟部工業局合作打造智慧機器人Pepper，鄭文燦昨天在市政會議歡迎Pepper加入市府團隊，並頒發員工證，他說，Pepper有豐富的雲端資料庫，能回答二千題1999話務中心的Q&A、七百題市府各局處申辦項目、五十題一樓大廳志工常見問題與八千題一般生活問題，還有記憶搜尋、雲端連結等功能，並具備AI（人工智慧）的學習功能，能持續增強語音、記憶、學習、推理的辨識度，市民詢問的問題越多，回答能力會越強大。

鄭文燦除了偵測年齡，也考驗Pepper如市民卡申辦、YouBike計費、租屋補助等市政問題，甚至還問：「你最好的朋友是誰？」Pepper答說：「園哥，不過他最近和千葉君比較好。」鄭也問說：「肩膀痠痛到哪裡可以找按摩師傅？」Pepper答稱：「市府一樓啊，十分鐘一百元，你不是很常去嗎？」逗得在場人士哈哈大笑。

市府一樓大廳服務 中午不休息

市府研究考核發展委員會主任委員詹賀舜表示，Pepper即日起每天上午九點至下午四點會在市府一樓大廳服務，中午不休息，除了提供迎賓引導服務，市民也能與機器人互動諮詢市政問題，以自然問答方式尋找所需資訊，不但節省市府服務成本，且吸睛、充滿新鮮感。

他說，未來研考會將持續選擇不同類型的服務機關、休閒農業區等處，陸續建置九台不同類型機器人，並依據各場域屬性，提供客製化的互動服務，值得市民期待。