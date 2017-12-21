〈北部〉宜蘭南北拚跨年 羅東首獎抽汽車

2017-12-21

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭市、羅東鎮同步於卅一日舉辦跨年晚會，南北拚場；兩市鎮除邀請十多組藝人熱情開唱，羅東鎮公所加碼摸彩獎品，最大獎是價值六十二萬元汽車一輛；與宜蘭市跨年晚會互拚卡司及獎品，引起熱烈討論。

羅東鎮公跨年晚會卅一日晚間七點，在羅東鎮中山公園熱力引爆；由大愷與伊林名模李懿搭檔主持，演出陣容有黃鴻升、愷樂、SpeXial、陳勢安、妮可醬樂團、盧瑮莉、RPG&NEOSO、金曲歌后艾怡良等十二組藝人。

羅東鎮長林姿妙昨與黃鴻升等藝人為跨年晚會暖身，林姿妙說，為讓全國民眾到羅東跨年，今年摸彩品加碼，首獎為日系轎車一輛、價值超過六十二萬元，其他獎品還有冰箱、電視、洗衣機、掃地機器人、除溼機等。

跨年晚會期間，晚間八點至隔日清晨一點交管，興東路、民權路、民生路等部分路段進行管制，羅東鎮立體停車場車輛只出不進。

至於宜蘭市「宜蘭熊讚」跨年晚會，選在蘭城新月廣場，由成語蕎、陳建男主持，演出陣容有爽樂團、阿達、TITAN（泰坦）、林芯儀、陳夢晨、四葉草、陳芳語、韋禮安、袁詠琳、陳彥允、馬來西亞創作鬼才黃明志等十餘組藝人。

不過，往年宜蘭跨年晚會都有四十支iPhone當摸彩品，今年取消摸彩活動；市公所解釋，今年希望跨年經費可全數投注在演出內容，才取消摸彩，當晚演出絕對精采可期。

宜蘭跨年晚會下午五點開始交管，舊城南路、西後街、民權路二段三十八巷部分路段封閉，神農路二段、中山路二段及三段、舊城南路部分路段彈性管制，車輛請配合行駛。