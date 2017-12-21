〈北部〉花蓮市環保公園垃圾恐外流 重建擋土牆

2017-12-21

堤防底部被掏空 下月動工整治

〔記者王峻祺／花蓮報導〕前身為垃圾衛生掩埋場的花蓮市環保公園，因位在七星潭南邊，長年遭受海浪侵蝕，導致堤防底部被掏空，垃圾疑有外流危機，花蓮市公所今年向環保署爭取逾一千萬元預算進行整治工程，目前已順利發包，預計明年元月正式動工，將挖除海岸線舊有垃圾，重新興建石籠擋土牆。

已故導演齊柏林的「看見台灣」紀錄片，四年前曾拍到環保公園邊坡垃圾崩落影響海洋生態的現象，行政院依循紀錄片內容，列出十六項指標性議題，由「國土保育專案小組」進行調查、列管並改善。

由花蓮市公所管轄的垃圾場，一九九六年封場後改為環保公園，位處奇萊鼻海岸，經長年海浪不斷侵蝕，垃圾陸續裸露，夏天時更因天氣炎熱現場惡臭難聞，二○○五年、二○○九年及二○一二年分別投擲上百塊消波塊護坡，仍不敵大自然力量，遭大海吞沒。

清運斷崖垃圾 海岸線約600公尺

明年元月即將動工的第一期「垃圾衛生掩埋場邊坡整治工程」，環保署共計核定一千萬元，暫定先將斷崖上既有垃圾封存清運，並進行護坡及加強排水工作，施工範圍將分段從七星潭風景區一路延伸至垃圾掩埋場的海濱海岸線，長約六百公尺。

設計監造單位創源技術顧問經理林昌洋說，第一期工程將沿著環保公園海岸線開挖，暫定把土方及垃圾移至現有垃圾掩埋場，開挖面積約三千三百四十六平方公尺，預計移除一萬立方的土石與垃圾，並會在原地斜坡覆蓋沃土、設置植生草袋，以生態工法完成後續興建作業。

花蓮市長魏嘉賢說，後續拋放消波塊、施作擋土牆為水利署的海岸防護權責，市公所已陸續進行相關提報，未來仍將積極爭取經費，投入邊坡整治復育海岸景觀工程，讓環保公園更具安全性，提供民眾、遊客休憩觀光。