〈北部〉頭份闢簡易交流道 高公局認可行

2017-12-21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕中山高速公路頭份交流道及周邊道路，於交通尖峰時段，壅塞不堪，長久為地方抱怨。縣議員陳光軒成立議會專案小組，昨天邀相關單位會商，提出於頭份交流道北側兩公里多的興隆里隆頂街，施做「北入南出」的簡易交流道，獲國道高速公路局等與會等機關認同，盼縣府提出相關計畫，以利後續評估作業。

新竹科學園區、竹南科學園區相繼設立後，提供許多工作機會，不少苗栗縣民及外地民眾，利用中山高頭份交流道往返通勤，每逢上下班交通尖峰時段，不僅交流道周邊平面交通大打結，要從頭份交流道下國道的車流，也往往回堵上國道。

經地方反映，高公局於每天下午四點到晚間八點時段，開放頭份交流道南下匝道前四百公尺路肩供民眾通行，並延伸至匝道，但陳光軒認為僅是治標不治本，無法有效解決問題。

陳光軒指出，雖縣府已向中央反映，盼藉由中山高五楊高架延伸計畫，一併解決頭份交流道壅塞問題，但此計畫還須長遠的時程，緩不濟急；若在頭份市隆頂街增設簡易交流道，將是現行最迅速、最節省經費的方案。

待縣府提計畫 即可後續評估

高公局中區工程處表示，之前曾與立委鍾孔炤就此方案討論，利用隆頂街周邊高公局邊坡土地及現有隆頂街，設置簡易交流道之可行性，待縣府提出計畫，高公局即可進行後續評估作業。

會議決議，請縣府工務處辦理可行性評估，並盡快擬定計劃執行。鍾孔炤服務處也表示，會尋求中央經費協助。