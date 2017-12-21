〈北部〉竹東柯湖里紅火蟻丘爆量 受害逾3千坪

2017-12-21

已通報縣府 施藥防治

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣竹東鎮公所接獲柯湖里里長呂建宏通報，有農民在雲南路、柯湖路發現許多大型蟻丘，到場確認是紅火蟻的蟻丘，且受害面積廣達三千多坪，已通報縣府攔截防堵，並開始施藥防治。

「這裡以前不是沒出現過紅火蟻的蟻丘，但一口氣看到這麼多個，而且蟻丘體積都比以前的大很多，讓人感覺有些可怕。」曾經被紅火蟻咬傷差點要住院治療的呂建宏相當憂心，立即聯繫鎮公所施藥防治。

呂建宏同時在地方社群的LINE群組裡提醒里民小心防範，呼籲發現蟻丘先保護自己，再通報投藥防治。

當地受害 最慘的一次

呂建宏說，最早是有農民在一個魚池周邊的林地發現很大的紅火蟻丘，這名農民相當警覺，通報其他人注意，經陸續巡視自家農地後，接連在柯湖路二段和雲南路的路旁農田，發現紅火蟻的蟻丘，且數量相當多，分布面積約有一甲多地，約三千多坪，是當地受害面積最大的一次。

竹東鎮公所表示，鎮內近幾年不時在樹林、農田、道路中央分隔島發現紅火蟻丘，為協助民眾防治，今年九月間已在員山里舉辦農地入侵紅火蟻防治宣導，因此農民警覺性很高，一發現就立即通報。

鎮公所表示，針對發現的紅火蟻丘已完成灑藥防治，也發藥給柯湖里辦公處，讓後續再發現蟻丘的農民可以領取自行防治。

新竹縣政府農業處表示，民國九十六年，新竹縣在竹北市首度接獲紅火蟻通報，十年來全縣防治面積約九千六百公頃，以鄰近桃園市的湖口、新豐兩鄉面積最大。