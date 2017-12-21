〈中部〉教舞30載 青年高中洪淑玲再獲藝教貢獻獎

2017-12-21

〔記者陳建志／台中報導〕青年高中舞蹈暨影視科主任洪淑玲，奉獻舞蹈教學卅年，秉持「真心給學生最好、最適合他們的教育」理念，三年前獲教育部「師鐸獎」肯定，因近年將舞蹈與台灣歷史、文化結合，先後推出七部「舞詠台灣系列」大型舞劇，帶領學生從學習舞蹈的過程中認識台灣歷史，藉由舞蹈與這塊土地連結，今年再度獲得教育部「藝術教育貢獻獎」的肯定，相當難得。

青年高中校長賴建成表示，洪淑玲主任在校任教卅年，一直以「利他、奉獻與教育」為圭臬，全心投入舞蹈教學，培育的學生不計其數，除優秀的升學表現，近年更製作七部「舞詠台灣系列」大型舞劇，薪傳台灣文化，以今年來說，創作了「大里杙之歌」，讓學生和欣賞舞劇的觀眾，都能瞭解幾百年前先民在大里開墾的過程，進而愛家鄉、土地。

賴校長說，洪主任除了認真教學，也熱心參與藝術教育推廣，三年前就獲得「師鐸獎」肯定，今年再度獲得教育部「藝術教育貢獻獎」，真是實至名歸。

洪淑玲主任說，舞蹈是她的最愛，卅年前教書後，每天幾乎早上六點五十分到校，晚上指導學生練舞到七、八點才回家，假日更是幾乎沒休息，帶領學生練習、表演，能獲獎代表這些年來和所有老師帶領同學熱心參與政府及社區活動，師生的用心讓大家看到，得獎也是對青年高中的肯定，未來會更有信心做得更好、更精彩，讓孩子有更多發揮的舞台。

洪淑玲並說，教書後，開始思考如何把台灣的元素融入舞蹈，十多年前就讀舞蹈研究所後，開始投入台灣舞蹈研究、創作，先後創作「賽德克之歌」、「舞漾西拉雅」、「墾臺之歌」，今年更以學校所在地的大里，創作了「大里杙之歌」，藉由「舞詠台灣系列」舞劇，帶領學生從學習舞蹈的過程中認識台灣歷史，也讓觀眾從舞蹈中認識台灣歷史與藝術之美。