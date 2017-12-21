〈中部〉迎耶誕宣傳花博 近90生高鐵站快閃演出

2017-12-21

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕耶誕前夕，不少學校舉行慶祝活動，有學校音樂團體到高鐵台中站快閃報佳音，也有學校推出耶誕音樂劇、甚至推出古禮迎親活動，多元表達歡樂及感恩氣氛。

神岡區神圳國中合唱團、直笛隊和口琴隊近九十位學生，昨日首度到高鐵台中站快閃表演，特別穿戴耶誕節裝飾應景，演奏一連串經典的耶誕組曲，吸引不少旅客聆賞，高鐵站頓時充滿歡樂愉悅的耶誕氛圍。

學生表演時，副市長林依瑩正巧準備搭高鐵北上開會，特別在表演結束後，為學生加油打氣，感謝他們為「二○一八台中世界花卉博覽會」宣傳造勢，並獻上耶誕祝福。

南區和平國小因校長郭盈師今年甫上任，校方今年的耶誕活動特別設計「老鼠娶親」橋段，由家長會長黃士原以古禮迎親，迎娶「新娘」郭盈師，除讓學生更認識新校長外，也介紹傳統習俗，郭盈師並向師生表達盛大歡迎的心意，未來盼與全校師生一起打造幸福校園。

北區中華國小推出六年級特色成果展「中華好聲音」，讓六年級學生在畢業前，都能有站上舞台的經驗，各班學生推出準備多時的節目，有歌唱、黑光劇等。

西屯區重慶國小每年都會推出耶誕音樂劇，今年也推出融合品格與技能修行的「最好的師傅」音樂劇，讓學生學習責任感與態度，深獲好評。