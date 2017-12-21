〈中部〉落羽松林秘境 大肚打卡熱點

2017-12-21

大忠國小特色美景 學童繞林慢跑

〔記者蘇金鳳／台中報導〕在大肚區沙田路一條小巷內、大忠國小旁，有一片落羽松林及中東海棗林，景致美得令人心動，吸引不少民眾照相打卡。

大肚沙田路一段八五四巷內、通往大忠國小的小巷子，有一大片落羽松林及中東海棗林，這個秘境很多民眾根本不曉得，直到有部落客介紹，才為外界所知，大肚藏著一處充滿秀麗又神秘的景致。

落羽松林及中東海棗林剛好位在大忠國小旁，陪伴該校十多年，既是大肚的特色美景，也是大忠國小的特色美景。大忠國小校長張美雲表示，學校每一年三月會舉行慢跑，讓小朋友繞著一整片的落羽松林及中東海棗林慢跑，讓學生了解自己就生活在這片美景旁。

與中東海棗 10多年後成巷弄美景

大肚區社腳里長陳榮銀表示，當地一整片落羽松及中東海棗面積約六、七分，是私有地，有業者向地主承租，種了一大片落羽松及中東海棗當作「苗圃」，有建築業者欲進行景觀建築時，即可賣給建商，只不過原本的小樹，十多年後長大，竟意外成為大肚區的特色美景，也成為民眾打卡地點。

台灣很少可以看到一片落羽松及中東海棗，從遠處看就覺得壯麗，由於很多民眾不但拍外觀，還會走進去拍照，內部感受又不同，如同進入神秘的世界。

里長籲勿亂丟垃圾

整片落羽松林隨季節不同而有不同顏色，夏天是綠色，冬天變黃、紅，最近天氣轉冷，落羽松逐漸轉紅。

非常喜歡旅遊及拍照、住在西區的張姓女市民表示，她從來不知道台中市竟有如此大片的落羽松，會找一天去看看，拍照給好朋友看。

里長陳榮銀表示，希望民眾來參觀時，不要亂丟垃圾，讓美景永遠保持。