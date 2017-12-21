〈中部〉民進黨中常會 拉抬洪國浩

2017-12-21

蔡英文︰求來不易候選人

〔記者楊淳卉 張協昇／綜合報導〕民進黨昨召開中常會，邀請民進黨內定徵召投入明年南投縣長選舉、現任草屯鎮長洪國浩專案報告，洪國浩並在會後記者會發表「南投躍起三部曲」政見。民進黨主席、總統蔡英文強調，她對南投非常有信心，她並盛讚洪國浩是一步一腳印的人，民進黨有這麼優質的候選人是求來不易。

民進黨發言人林琮盛轉述，蔡英文會中表示，洪國浩是讓她走訪南投最多次的人，希望這一次可以如願以償把洪送到縣長的位置上。

蔡英文也說，民進黨會議室有一個標誌「清廉、勤政、愛鄉土」的牌子，這是民進黨不變的承諾以及對從政同志的要求，這項民進黨人最重要的特質在洪國浩身上完全體現，他也有優秀的行政能力推動改革工作。

洪國浩出席會後記者會時，細數他自南投水利會長至草屯鎮長的經歷與政績。並提出「活化中興新村」，盼中央部分機關能遷移南投中興新村，讓中興新村成立第二行政中心；「開創南投新農業」引進科技農業，獎勵青農返鄉；「發展南投新觀光」，成立促進觀光發展基金，補助青年發展新觀光產業，改善全縣道路品質等。

綠委痛批林明溱倚賴中國

民進黨立委林靜儀表示，現任南投縣長林明溱在舉辦南投燈會上，凡事倚賴中國，讓南投變成「中國南投區」，林明溱在議會備詢時還對議員爆粗口，讓許多南投青年認為林像「皇帝」，不接受民主檢驗。蔡培慧則批林明溱只會跑白帖，缺乏願景及財政思維，如南投的飯店與民宿業者已緊密結合，林卻還把國有財產賤租給財團蓋飯店。

林明溱︰選民不認同抹黑

南投縣長林明溱表則示，辦燈會與蓋飯店都是要促進南投觀光發展，以日月潭孔雀園BOT案來說，是利用閒置土地蓋飯店，長期可為縣府帶來二十億元收益，外界對他的任何抹黑，相信民眾不會認同。