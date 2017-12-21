〈中部〉1600公里提水路 只為獨老有水喝

2017-12-21

志工黃梨祝 6年載運18公噸

〔記者劉曉欣／彰化報導〕暖心志工！彰化縣弘道老人福利基金會志工黃梨祝，每兩個星期就有「提水」的愛心旅程，只為鹿港獨居長者莊勝吉阿公去加水站載水，連續六年騎了一六○○公里的提水路，載了超過十八公噸的水，從來沒間斷！

黃梨祝今年五十七歲，白天在鞋廠上班，她雖未婚單身，卻很喜歡跟老人在一起，選擇投入老人志工服務。在六年前，她發現七十八歲的莊勝吉阿公為獨居老人，三十多年都是在鹿港巷弄租屋而居，租屋處沒有自來水管線，他長期都是拉著板車去加水站載水，但七十歲時先是小中風，提水路變得舉步維艱，今年春天開始洗腎， 青草茶也無法再賣了，就靠著低收入補助維持生活。

「現在體力還可以，就會繼續做下去！」黃梨祝笑說，以前阿公賣青草茶，每兩個星期要載六桶水，後來不再賣青草茶，每兩個星期只要載四桶水，她從福興鄉二港村的住家，騎著機車出發到阿公家提水桶載水，每次約花四十分鐘，也會跟阿公聊聊最近生活情況。

黃梨祝說，莊阿公今年因為開始洗腎，心情起伏較大，她回要來幫阿公載水，來到門外敲門，卻發現門上鎖，阿公沒有回應，詢問鄰居都說阿公近來心情不穩定，她心急如焚，立即聯絡鎖匠來開鎖，見到阿公好好的在屋內，才放下心中的大石頭，阿公後來比較適應洗腎日子，生活也恢復正常。

「多謝！多謝！」莊勝吉阿公說，自己以前可以載水，這些年來沒辦法，還好有志工幫忙，專程來幫他提水。

愛心獲回響 有人伸援代送水

弘道老人會彰化助老委員會副主委紀慶堂表示，莊勝吉阿公租屋處沒有自來水管線，由於他的公司就在鹿港，平日就有定期請人送桶裝水，未來也一併訂桶裝水給莊阿公，讓黃梨祝志工可以省下載水時間，多陪伴莊阿公聊天。