〈中部〉（嘉縣）楓紅映雲海 阿里山真美

2017-12-21

〔記者曾迺強／阿里山報導〕嘉義縣大阿里山區氣溫持續下滑，夜間低溫降至攝氏六度，阿里山森林遊樂區與阿里山公路沿線楓葉約七成翻紅，點點楓紅搭配壯麗雲海景觀，繽紛美麗，吸引遊客欣賞，也讓旅館、民宿訂房率假日全滿，隨著強烈大陸冷氣團影響，變色植物將紅更快，耶誕節至元旦假期是最佳觀賞期。

林務局嘉義林管處技士蕭明學昨說，遊樂區內紅葉規模最大的台灣紅榨槭分布在小笠原山、塔山步道、沼平公園等地，元旦「日出印象」音樂會場附近的對高岳木棧道旁楓樹約六成變色，今起氣溫驟降，楓葉將加速轉紅，遊客可在跨年、元旦假期上山聽音樂、觀日出、賞楓紅。

嘉縣香林國小退休教師黃源明表示，對高岳車站周邊楓紅搭配森林鐵道列車行經，加上不定時出現的雲海，吸引遊客駐足；標高二千六百六十三公尺的大塔山頂涼亭前的楓葉落英繽紛，宛如楓葉地毯。阿里山公路八十八至九十一公里遊樂區門口前的三角楓葉片紅得均勻，路旁有臨停空間，是未進遊樂區、免收門票的賞楓點。

阿里山森林遊樂區旅館聯誼會會長廖景泰說，阿里山森鐵二萬坪站、阿里山站的觀景平台、小笠原山等地，都有機會看到雲海翻騰景致，附近賓館與遊樂區內的旅館、飯店訂房率都不錯，遊客上山前務必安排好住宿。