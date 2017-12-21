〈中部〉《2017嘉義縣政檢討–產業篇》工業開發慢 招商延宕吸才不容易

2017-12-21

記者蔡宗勳／特稿

嘉義縣內三十年沒有新闢工業區，青壯為了謀生，被迫離鄉背井，致人口急遽流失與老化，雖立委陳明文在縣長任內與接棒的縣長張花冠，陸續開發大埔美精密機械園區、馬稠後產業園區，但腳步跟不上人口衰退速度，關鍵在於縣府態度不夠積極明快，致購地廠商建廠慢慢來，營運率遠不如預期。

大埔美一、二期及馬稠後一期開發總面積四百六十九公頃，引進一百四十七家廠商，大埔美已有九十三家廠商營運及興建中，馬稠後則有五家興建中、三家申請建照，縣府預期所有廠商進駐後，可創造三萬五千個就業機會，年產值逾一千二百億元。

不過，縣府開發工業區可說一波三折，先是大埔美香草藥草園區雷聲大雨點小，落得胎死腹中，還牽扯出貪瀆醜聞，而大埔美精機園區開發期程也比規劃進度落後許多，如果按照陳明文提出的願景，三年前就應全部完工營運，但兩任縣長都有所延宕，目前營運率不到三成。

馬稠後二期土地雖已變更為工業區，但大地主台糖公司轉變轄管土地利用政策為「只租不售」，造成開發困難，雖然張花冠向行政院長賴清德求助，提出徵收、協議價構或合作開發等模式，但仍無進展，水、電供應也沒有明確時程表，諸多不確定因素，在在影響廠商購地意願，如果二期無法在張花冠卸任前進入實質開發，其九年政績將大打折扣。

高職當前最夯的是美容、餐飲等服務業的類科，機械科寥寥無幾，縣府宜未雨綢繆，儘速協調雲嘉南區公私立高職增設車床、電機、機械及汽車等科，同時協商大專院校進行產學合作，充裕人力資源，攜手邁向工業4.0。