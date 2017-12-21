〈中部〉《2017嘉義縣政檢討–教育篇》代理教師多 部落文化傳承未深耕

2017-12-21

記者曾迺強／特稿

教育是百年大計，嘉義縣近五年每到學期開學前後，「嘉義縣教育資訊網」幾乎被各校甄選代理教師的訊息「洗版」，有學校今年十月間辦第十度招聘才找到人。

嘉縣九十七學年度至今十年沒辦理國小教師甄試，國中教甄也停辦二年，主因人口外流、生源減少，一○一至一○六學年度國中新生減少一千五百餘人、縮減三十六班，國小新生也少一千人、減二十四班。

縣府將六所公立小學改為實驗教育學校，卻大量招聘代理教師，其中，梅山鄉太平、太興、仁和國小與阿里山鄉豐山國中小的代理教師員額過半，相當離譜。

偏遠地區教育最大困境是師資品質與穩定性，校方常以「沒魚，蝦也好」心態來聘用，代理教師沒管道轉任正式教師，只好赴其他縣市發展，造成高流動率。

縣長張花冠若真心「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，應重啟教甄，減少代理教師人數，或開進修管道，協助在偏鄉留任三年以上的代理教師取得教師證，從根本培養人才。

再論縣境最大原住民族是鄒族，「原住民族部落大學」提供成年族人學習狩獵、族服製作等課程，今、明年經費都編列一百八十八萬元，縣府每年僅負擔三十八萬元，餘由中央部會支應，縣府在原鄉的國民教育中，關於族群知識、傳統技藝的課程規劃付之闕如。

達邦社近二年「Mayasvi」（瑪雅斯比）戰祭時，舉行射箭、彈弓等家族技藝競賽，讓新生代了解父執輩求生技能，山美部落開課教做傳統竹編捕魚用具，都屬自力復興鄒族技藝，反映縣府對鄒族語言、文化傳承發揚的關注度薄弱，有很大的改進空間。