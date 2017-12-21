〈中部〉《2017嘉義縣政檢討–財政篇》債減稅增人口跌 財政仍困窘

2017-12-21

記者林宜樟、陳璟民／特稿

嘉義縣長張花冠主政八年來，縣府總債務減少八十三‧三九億元，仍欠一百七十七‧一二億元，且因人口下滑，縣民人均負債從三‧三六萬元增為三‧四六萬元，歷年稅收趨勢上揚，整體財政仍窘困，縣政難奔騰。

張縣府之前公共債務、特別預算自償性債務、積欠台銀公教優存差額利息合計二百七十七‧一五億元；前縣長李雅景、陳明文推動中正大學區段徵收、縣治特區開發案等，自償性債務六十七‧八三億元，張縣府以標售土地償還五十一‧一九億元，並透過中央補助等償完積欠台銀優存利息二十五‧二八億元。

公共債務部分，短期債務從五十四‧九億元減為二十九‧四三億元，長期債務從一百二十九‧一四億元增為一百四十七‧六九億元，債務占比四十四‧三九％，「逼近債限」，八年來兩者共減少六‧九二億元，平均年減○‧八六五億元，「聊勝於無」，現採「短債調度，長債償還」，經費使用控管在預算的八十五％。

與財政相關的人口及稅收部分，房地產交易尚屬熱絡，公告土地現值及公告地價調高，使地方稅收在張花冠上任那年二十一‧一億餘元，去年底增為二十五‧七億餘元。

全縣人口數「溜滑梯」，八年前五十四萬七千餘人，現剩五十一萬一千餘人，顯示青年返鄉政策、自力開發工業區、建設觀光景點等，無助人口增長，張花冠卸任時要達五十五萬人的豪語，跳票機率高。

窮縣的錢 更要花在刀口上

張花冠現在說法是縣府種種努力「只是水土保持」，六都磁吸效應超乎想像，「換神仙來、換蔡英文總統來當縣長也無法解決」，少子化是全台灣的問題，縣市互拚沒有意義。

嘉縣財政拮据，但連年編列大地藝術季千萬元左右做裝置藝術，或百萬元旅遊考察費，搶辦「台灣燈會」卻喊經費短絀，上演縣長賣畫募款挹注秀，多名縣議員督促「窮縣的錢更要花在刀口上」，張縣府末年實應錙銖必較必省，為縣民善用每一塊錢。