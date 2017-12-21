〈中部〉（雲林）9米耶誕樹 虎科大浪漫放閃

2017-12-21

〔記者廖淑玲、陳燦坤、詹士弘／雲林報導〕歲末寒冬，虎尾科技大學啟動弱勢學生助學專案募款，獲企業、校友熱烈迴響募得二百萬元，校方並在校園打造九公尺高耶誕樹昨天下午點燈，吸引不少師生駐足欣賞、打卡拍照，充滿溫馨。

就業中心創意疊椅成樹 斗六有光雕樹

除了虎科大，虎尾就業中心前用彩色繽紛的椅子堆疊成一棵大耶誕樹，讓人驚呼「哇！好特別的椅子耶誕樹！還有雪寶！」雲林基督教醫護人員則利用回收資源在每層樓以聖經故事佈置歡樂耶誕氣氛，讓病患及家屬緩解病痛及照顧之苦；雲林縣府在縣府廣場及斗六民生南路柚子公園佈置耶誕樹及各式光裝置藝術，讓各地耶誕味十足。

為迎接耶誕節到來，虎尾就業中心同仁發揮巧思，從便當店回收塑膠杯做成耶誕老公公及小朋友最愛的雪寶，再透過勞動部勞動力發展署雲嘉南分署創意家具設計及製作培訓班員創作成耶誕樹，展現未來木工師傅的巧思，讓椅子不再只是椅子。

虎科大第一校區四期大樓前草地矗立一座高達九公尺、近三層樓高的耶誕樹，昨天下午舉辦歲末祈福點燈儀式，搭配學生架設的雷射彩燈，帶來五彩繽紛的溫暖。

虎科大為照護關懷弱勢學生今年首創啟動展翅飛翔弱勢學生助學專案募款，不到一個月已募得二百萬元，增添歲末感恩季節的溫馨。

虎科大校長覺文郁表示，歲末點燈由該校研究發展處與職涯發展中心結合該校精密中心研究團隊，以工業4.0技術所研發的智慧機上盒，透過IoT （Internet of Things）無線感測網路連接燈飾，打造專屬該校的校園光影藝術。

現場還有年度學生情歌競賽個人及對唱冠軍得主獻唱、炎藝火舞社帶來精彩表演，並有耶誕老公公發放限量二百份的虎科大金字招牌校徽棒棒糖；覺文郁率副校長扮成耶誕老人發送糖果，被學生包圍，並帶頭掛上祈福卡，祝福大家耶誕及新年快樂。