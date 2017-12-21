〈中部〉台中國際花毯節週六起交管 開5線接駁車

2017-12-21

主題「花開的聲音」 展至明年1月7日

〔記者張軒哲／台中報導〕台中國際花毯節週末登場，預料將湧入大批賞花遊客。大甲警分局昨日公布交通管制圖，二十三日起至明年一月七日白天時段，在花田綠廊展區周邊進行交通管制，呼籲民眾在豐原東站、后里國小側門、后里馬場停車場等處搭乘接駁車前往會場。

后里花田綠廊由垃圾掩埋場蛻變後，持續舉辦花毯節及市府積極復育整治轉型，成為「花田綠廊生態亮點公園」。今年花毯節以「花開的聲音」為策展主題，融入花博吉祥物「石虎家族」及「音樂」等元素，以繽紛花卉展現田園之美，未開幕就受到好評。

花毯節期間適逢耶誕節、元旦假期，屆時將湧入大批賞花民眾，大甲警分局呼籲進入活動會場的民眾，配合完全接駁政策，搭乘公共運輸工具及相關疏導管制措施。

活動期間，民眾搭接駁車（時間八時二十分至十七時），約二十至三十分鐘發一班車。紅線：豐原火車站，乘車地點：豐原東站；綠線：后里火車站前站，乘車地點：后里國小側門；黃線：中科—馬場停車場，乘車地點：后里區馬場路、后科路口；藍線：麗寶樂園，乘車地點：月眉東路與月眉北路口；紫線：（假日）豐洲科學園區（路邊停車）。

民眾可將車輛停至馬場停車場、麗寶樂園停車場，假日另開放豐洲科學園區停車場，搭接駁車入園。二十三日至明年一月七日上午六時至下午六時，道路管制範圍如下：一、三豐路與枋寮路口：禁止小客車進入，禁止左轉；二、舊社路口（會場後方道路）：禁止車輛進入；三、枋寮路與三線路口（動物之家旁）：禁止車輛進入；四、會場後方道路單行管制（東往西方向）；五、三豐路外側車道增設接駁車往會場專用道（自三豐路六十一巷口至枋寮路口）。