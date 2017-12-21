〈中部〉屯區無花博直達車 林佳龍允設點

2017-12-21

屯區接駁車 僅到台中火車站

〔記者張菁雅／台中報導〕市議會昨日審查台中花博特別預算一○七年度詳細計畫，針對市府規劃大里、太平、霧峰的花博接駁車僅到台中火車站，民眾必須轉乘火車到展場，市議員段緯宇、李天生、蘇柏興不滿海線地區接駁車可直達展場，屯區民眾卻要自費轉乘火車，相當不公平。段、蘇數度提出額數問題，迫使市長林佳龍承諾，會規劃屯區至少一個接駁點可直達后里展區。

自費轉乘火車 議員批看不起屯區人

段緯宇指出，清水區有免費接駁車可直達花博展場，大里、太平、霧峰區合計四十五萬人口，接駁車竟只到台中火車站，民眾再自己付錢轉乘火車到后里展區，「難道屯區民眾是二等市民？」他絕不接受這項做法。

蘇柏興也說，在委員會審查預算時，他就不斷建議市府在屯區開接駁車，市府卻提出接駁車轉乘火車的規劃，這是看不起屯區民眾。

李天生則表示，為了公平起見，建議市府還是提供一些直達的接駁車，目前屯區到豐原、后里沒有公車行駛，如果有接駁車，未來還可以培養公車人口，否則就提供台鐵「花博列車」，免費讓市民搭乘。

議員不接受搭火車比較快 市長滅火

交通局長王義川表示，后里、豐原展區距離火車站很近，尤其后里一出車站即可抵達展區，搭火車會比接駁車快；另外，交通局也規劃在太原停車場、秋紅谷、烏日高鐵站、沙鹿轉運站等地設置接駁站點，讓遊客搭接駁車直達后里展區。

但段、蘇不接受王義川的說法，數度提出額數問題，要求清點人數，議會因此多次休息進行協商。林佳龍也親自出面滅火，他表示，會在屯區尋找適當地點，至少規劃一處直達車接駁點，至於執行的技術問題，請給市府一點時間規劃，屆時設置地點、如何設計及執行計畫等都會提供議員參考。