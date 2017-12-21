〈中部〉信義3大梅區賞梅 當心落石

2017-12-21

投59線部分路段出現零星土石

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉耶誕節與賞梅季即將到來，境內五十九線橫跨烏松崙、風櫃斗，牛稠坑等三大梅區，並能直達羅娜社區，體驗高山耶誕風情，惟近來因山區雨勢，導致部分路段出現零星土石，長期往返該路段的民眾，希望縣府加強維管，以推土機清除路邊落石讓車輛會車，維持交通順暢。

信義鄉投五十九線串聯自強、愛國、新鄉、羅娜、望美等村，是境內三大梅區的必經之處，惟近來受山區雨勢影響，路邊多有小落石，且因道路路幅不寬，讓車輛會車較為困難，另外，從賞梅區通往羅娜的路段，邊坡則有坍方落石堆積，地方盼能加強維護，確保通行安全與品質。

工務處允加強巡查保路面平整

對此，縣府工務處表示，該路段整體邊坡環境仍相當穩定，並有開口契約廠商負責全年度道路養護，以便發生落石坍方能及時處理，不須另外招標簽辦，增加道路搶修效率，民眾反映的落石崩坍，已通知廠商處理，至於梅區沿線的道路碎石、落石，則會加強巡查，以維持路面平整。

另因投五十九線羅娜橋往羅娜村路段路幅狹小，地方頻頻反映車輛會車不易，甚至影響觀光發展，目前也已完成拓寬規劃，未來則希望能爭取到公路總局「生活圈道路系統」經費，協助改善道路環境。

至於民眾相當關心的梅花花況，信義鄉農會表示，近來天氣持續低溫，有助梅花催花，近期觀察梅樹都有早花綻放，若接下來天氣都能配合，梅花應能如期在明年元旦至一月上旬陸續開放。