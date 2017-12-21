〈中部〉年省15萬特支費 魏明谷獎勵員工

2017-12-21

共25名縣府員工和17個局處室受肯定

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣長魏明谷每年特支費（又稱特別費）約七○萬元，但他「省吃儉用」，在歲末年終之際仍有剩餘，因此拿出十五萬元的特支費做為獎勵縣府員工，今年共有廿五名縣府員工和縣府十七個局處室，可領到額外的年終獎勵金。

十二月廿五日就是縣長魏明谷上任滿三年，縣府將於廿六日在縣府擴大主管會報上，表揚前述可領獎勵金的獲獎單位和個人，在單位方面，包括民政、財政、建設、教育、工務、城觀、農業、社會、地政、勞工、計畫、人事處，以及衛生局、消防局、環保局、地方稅務局、警察局共十七個單位，每個單位各可獲得六五○○元，共計十一萬五○○元。

另外，還有廿五人個人當中有廿一人經推薦參加模範公務人員選拔但因名額有限未能入選，有四人推薦參加今年公務人員傑出貢獻獎卻未獲得考試院評定得獎，魏明谷為了避免產生遺珠之憾，考量能夠獲推薦本身就很優秀了且值得肯定，特別從特支費中發給每人一五○○元和二○○○元不等獎勵金，共計四萬七五○○元。

人事處長張正一說，魏明谷就任三年來，年年都拿出固定比例的特支費用於犒賞職員，這跟一般縣市首長將其用在支付婚喪喜慶的紅白帖不同，主因是魏縣長從小在鄉下長大，遺傳其父親勤儉持家的台灣精神，認為該花的錢才花，因此他就任縣長以來，積極開源節流，發揮台灣人勤儉的精神。

張正一表示，今年拿到獎勵者都是中階層級的幹部和基層第一線人員，包括科長、股長、組長，以及科員、幹事和戶籍員。有縣府資深員工說，縣長願意分享特支費肯定團隊付出，激勵士氣效果大；還有縣府年輕員工表示，獎勵金額多寡不重要，重要在於那份發自內心真誠的肯定和感謝。