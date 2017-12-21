〈中部〉補助有譜 嘉縣水上籌設首座公托家園

2017-12-21

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣沒有公共托育中心，減輕父母照顧嬰幼兒負擔，縣府爭取到前瞻基礎建設計畫經費補助，規劃在水上鄉柳林國小閒置校舍二樓開辦社區公共托育家園，明年辦理招標委外經營，可托育十到十二位兩歲（含）以下幼兒。

民雄鄉一名家有幼兒的陳姓少婦說，嘉縣保母難找，私立托嬰中心一年費用近三萬元，每月還得繳九千多元月費，難以負擔，只好先辭掉工作，在家照顧孩子，縣府設立公共托育家園用意好，但在水上鄉真的太遠，收托人數也太少，應設立在人口較集中、交通較方便的區域；縣議員詹琬蓁建議，應在各鄉鎮市多設置公托據點。

嘉縣爭取到前瞻基礎建設計畫「整備公共服務據點」及「少子化友善育兒空間建設」，共補助八千七百五十九萬餘元，包含整建長照衛福據點中的社區活動中心修繕、老人活動中心修繕及利用閒置空間共二十處，及建構○到兩歲兒童社區公共托育計畫中的公共托育家園，並在朴子市、水上鄉及竹崎鄉設立三所區域型家庭福利服務中心。

嘉縣社會局長楊健人表示，開辦公托家園經費五百○六萬一千元，中央補助經費二百七十萬元，地方配合款二百三十六萬一千元，中央確定會補助兩年，原預設立在朴子市東石國中二校區舊校舍，因同地將設家庭福利服務中心，屬社會大眾利用場所，要與公托家園做區隔，後來選定柳林國小一處閒置校舍二樓，附有電梯讓家長及幼兒方便進出。