〈中部〉雲林敬老愛心免費搭車 元旦起嗶卡才行

2017-12-21

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林年長者及身心障礙者免費搭乘縣內公車的方式有變，明年元旦起得用敬老愛心卡才能享受優惠，持身分證必須買半票。

只帶身分證必須買半票

縣府去年底即推出敬老愛心悠遊卡，縣內滿六十五歲以上長者及身心障礙者只要持卡就可免費，不限次數搭乘縣內台西客運及嘉義客運，在推廣期這一年期間，考慮民眾可能尚未辦卡，所以只要出示相關證明文件一樣可以享受福利，不過政策的過度期即將結束，元旦起必須出示敬老愛心卡才能免費搭車。

社會處副處長陳怡君表示，雲林縣可享受乘車福利的老人及身障者約十四．五萬人，目前持愛心卡與身分證明都能免費搭車，所以敬老愛心乘車補助是以公式推估使用者人數，由業者報縣府請款，與實際搭車狀況有落差，目前全縣辦卡比率已達廿七％，與其它開辦電子票證的縣市比率相當，為落實使用者才可享有補助，明年起要憑卡乘車才能享有優惠，也希望藉此了解哪些路線使用者較多，需要增加班次或修改路線。

有悠遊卡功能 當天辦當天領

民眾可持身分證正本、身心障礙證明、印章及二吋半身彩色照片一張至戶籍所在地公所申辦敬老愛心卡，當天申辦當天領卡，持卡可享有原本縣內不限趟次免費搭乘台西汽車客運及嘉義汽車客運等運輸工具，縣府明年共編兩千四百萬元預算辦理這項業務。

雲林敬老愛心卡擁有悠遊卡的支付功能，上車只要感應一下嗶一聲就能搭車，相當方便，民眾如到外縣市搭車或搭捷運，儲值後也可以直接用敬老愛心卡刷卡進站，享半價優惠，不需要另行到票亭購票，省下買票時間，相對便利。

斗南、莿桐 增開幸福專車

另明年度幸福專車服務地方除原有的七鄉鎮市，另將新增斗南鎮及莿桐鄉兩地，相關搭乘訊息可洽各辦理鄉鎮市公所、永宜遊覽汽車公司（電話：5326788）或至雲林縣政府網站查詢。