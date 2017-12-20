〈南部〉8旬嬤學上網 笑稱易學又有趣

2017-12-20

中高齡及新住民上網課程 成果發表

〔記者洪瑞琴／台南報導〕不老族學上網很潮！台南市研考會針對中高齡及新住民推出民眾上網訓練課程，今年超過三千人參加，昨日結業式及成果發表會，八旬阿嬤到場分享樂趣，更開懷地哈哈笑！

受訓學員中，六十五歲以上民眾約四成，也不乏八十歲以上阿公阿嬤來學習；八十一歲的王喜美、八十歲顏阿謙到場分享心得，她們不約而同地說，活到老學到老，就是保持人生活力最強的「快樂丸」。

王喜美說，因兒孫住在國外，可以用筆記型電腦視訊連線，「看年輕人使用很方便，我就來學看看」，果然上網沒有想像中困難，且易學又有趣。

一直笑容滿面的顏阿謙，在小北夜市賣蛇肉湯，笑稱自己「刀功一流」，且從年輕到現在就是個「好奇大媽」，喜愛嘗鮮挑戰，開過大貨車，學電腦也難不倒！

結業式由研考會主委趙卿惠頒發結業證書。她表示，推動民眾行動上網計畫，近三年來已有一萬人參加訓練，市府提供十七個App便民服務手機應用，且採行動教室方式，將教學設備帶到各區，讓偏遠地區民眾能體驗資訊科技便民利民的應用，學員在學習上更加便利無障礙，也在雲端服務熱絡的流行時代裡，提升智慧城市地位。

另外，這次計畫也配合衛生局衛教課程，到各區衛生所進行健康小站血壓量測、介紹掛號系統；結合農業局新農人計畫，介紹新農人進修網路行銷技能，提供「社區菜市長」社群平台以手機下單買菜服務；社會局則推出台南市福利地圖，讓民眾能輕鬆利用行動裝置，體驗資訊科技的便民服務。